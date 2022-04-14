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Общество
14 апреля 2022, 07:00

В Екатеринбурге военные вновь перекрыли несколько улиц

репетиция парада Победы

Водителям стоит быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 14 апреля, в Екатеринбурге пройдёт очередная репетиция парада Победы на Вторчермете. Улицы вновь перекроют.

С 7:40 до 9:30 водители не смогут проехать по ул. Дорожной (от Окраинной до Городской). В период с 9:00 до 14:00 – по улицам 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до Новосибирской второй).

Кроме того, изменится схема движения 5 маршрутов общественного транспорта. В их числе автобусы:

  • № 26 с 9:00 до 14:00 укорочен до остановки "Умельцев";
  • № 030 с 9:00 до 14:00 будет ходить до остановки "Палисадная";
  • № 077 с 9:00 до 13:00 сокращён до остановки "Магазин "Клён";
  • № 81 с 9:00 до 14:00 доедет до остановки "Палисадная";
  • № 53 с 9:00 до 14:00 поедет по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут пройдёт по улице Военной.

В таком режиме тренировки также пройдут 19 и 21 апреля. С 20 апреля они станут ночными (с 20:00 до 04:00) – всего их будет 5: 20–21, 25–26, 27–28, 29–30 апреля и 5–6 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая с 05:00 до 12:00. На время следования военной техники в центре города будут закрывать движение трамваев и троллейбусов.

В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут установлены временные дорожные знаки. Водителей призывают быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут.

Ранее "Областная газета" показывала, как прошла первая в этом году тренировкаС полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

Областная газета Свердловской области

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