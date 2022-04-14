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Общество
14 апреля 2022, 09:50

Monotype заблокировала россиянам доступ к шрифтам Times New Roman и Arial

  Юлия Пастух
Человек за компьютером.

Доступ к шрифтам появляется при использовании VPN-сервиса. Фото: Павел Ворожцов

Американская компания Monotype, являющаяся владельцем шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла россиянам доступ к своей библиотеке.

Жители РФ по-прежнему могут заходить на сайт компании, однако при попытке открыть каталог шрифтов появляется сообщение о запрете доступа, передают "Ведомости".

Стоит отметить, доступ к шрифтам появляется при использовании VPN-сервиса.

Известный в мире шрифт Times New Roman в 1932 разработал типограф Стэнли Морисон и художник Виктор Лэрдент. 

Times New Roman и Arial до марта 2021 года входили в ГОСТ для работников госорганов. Позднее Росстандарт рекомендовал использовать вместо американских шрифтов российские аналоги.

Областная газета Свердловской области

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