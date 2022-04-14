Темы дня

Общество
14 апреля 2022, 12:44

В Свердловскую область завезли более 3 млн насекомых и клещей

сельскохозяйственные культуры

Завезённые насекомые будут помогать в борьбе с вредителями, уничтожающими сельскохозяйственные культуры. Фото: Алексей Кунилов

В аэропорт Кольцово поступило 3125 миллионов насекомых и клещей-энтомофагов. Далее их направят в хозяйствующие субъекты Екатеринбурга и Свердловской области.

По данным пресс-службы регионального Россельхознадзора, энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями. "Эти насекомые, членистоногие и другие организмы — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено. Поставки проведены с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.

Читайте также:

Господдержка свердловских сельхозпроизводителей превысит 4 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2022, 23:06 / Спорт
"Уралочка-НТМК" выиграла первый матч плей-офф чемпионата России у "Тулицы"
14.04.2022, 21:05 / Экономика
Свердловская область дополнительно получит 200 млн рублей на развитие сельских территорий
14.04.2022, 20:43 / Общество
В Екатеринбурге задержали мужчину, который напал на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны
14.04.2022, 18:40 / Общество
Лётчики Уральского округа войск Росгвардии отработали удар по бронетехнике условного врага
14.04.2022, 18:09 / Спорт
Проект биатлонного центра на Московском тракте должен быть согласован в течение двадцати дней