В Свердловскую область завезли более 3 млн насекомых и клещей

Завезённые насекомые будут помогать в борьбе с вредителями, уничтожающими сельскохозяйственные культуры. Фото: Алексей Кунилов

В аэропорт Кольцово поступило 3125 миллионов насекомых и клещей-энтомофагов. Далее их направят в хозяйствующие субъекты Екатеринбурга и Свердловской области.

По данным пресс-службы регионального Россельхознадзора, энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями. "Эти насекомые, членистоногие и другие организмы — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено. Поставки проведены с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.

Читайте также:

Господдержка свердловских сельхозпроизводителей превысит 4 млрд рублей.