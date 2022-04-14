В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется держаться подальше от домов. Фото: Галина Соловьёва

15 апреля в Свердловской области ожидается дождь и ветер с порывами до 15 м/с. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

В ветреную погоду особенно тщательно следует соблюдать противопожарные меры и быть предельно осторожными с огнём, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется держаться подальше от домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах — учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. Не стоит парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по номерам 101 или 112.

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