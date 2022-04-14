Темы дня

Общество
14 апреля 2022, 15:33

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

люди с зонтами

Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется держаться подальше от домов. Фото: Галина Соловьёва

15 апреля в Свердловской области ожидается дождь и ветер с порывами до 15 м/с. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

В ветреную погоду особенно тщательно следует соблюдать противопожарные меры и быть предельно осторожными с огнём, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется держаться подальше от домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах — учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. Не стоит парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по номерам 101 или 112.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале снова похолодает. Подробнее об этом читайте тут.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2022, 23:06 / Спорт
"Уралочка-НТМК" выиграла первый матч плей-офф чемпионата России у "Тулицы"
14.04.2022, 21:05 / Экономика
Свердловская область дополнительно получит 200 млн рублей на развитие сельских территорий
14.04.2022, 20:43 / Общество
В Екатеринбурге задержали мужчину, который напал на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны
14.04.2022, 18:40 / Общество
Лётчики Уральского округа войск Росгвардии отработали удар по бронетехнике условного врага
14.04.2022, 18:09 / Спорт
Проект биатлонного центра на Московском тракте должен быть согласован в течение двадцати дней