Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют на выходные

16 и 17 апреля на главной площади Екатеринбурга пройдёт традиционная ярмарка выходного дня. В это время парковка будет недоступна.
Горожан ждёт изобилие продуктов от производителей Среднего Урала и других регионов страны. На прилавках появятся свежие овощи и зелень, мясная и молочная продукция, грибы, ягоды, орехи, мёд. Кроме того, уральские мастера представят изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и кожи, гобелены, вязаные вещи.
Кстати, парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 16 апреля до 19:00 17 апреля. Граждане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского или в подземном паркинге ближайшего ТЦ, отмечают в пресс-службе мэрии.