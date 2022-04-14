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Общество
14 апреля 2022, 16:07

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют на выходные

ярмарка

Ярмарка будет работать 16 и 17 апреля с 09:00 до 17:00. Фото: Галина Соловьёва

16 и 17 апреля на главной площади Екатеринбурга пройдёт традиционная ярмарка выходного дня. В это время парковка будет недоступна.

Горожан ждёт изобилие продуктов от производителей Среднего Урала и других регионов страны. На прилавках появятся свежие овощи и зелень, мясная и молочная продукция, грибы, ягоды, орехи, мёд. Кроме того, уральские мастера представят изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и кожи, гобелены, вязаные вещи.

Кстати, парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 16 апреля до 19:00 17 апреля. Граждане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского или в подземном паркинге ближайшего ТЦ, отмечают в пресс-службе мэрии.

Областная газета Свердловской области

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