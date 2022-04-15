Завершился очередной этап продаж туров с кешбэком

Ожидается, что программу возобновят осенью, в октябре. Фото: Александр Исаков

В России завершились продажи туров с кешбэком. Акция длилась ровно месяц — с 15 марта по 15 апреля. В ней участвовали все регионы.

В указанный период россияне могли вернуть 20% от стоимости путёвок, которые длятся от двух ночей. Изначально программа должна была действовать до 30 апреля. Однако в начале месяца Ростуризм заявил о её досрочном завершении. Позже её продлили на неделю, до 15 апреля.

"Правительство приняло решение продлить её до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что ещё не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путёвку и отдохнуть в любом месте России", — сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кстати, с середины марта туры и проживание в отелях дополнительно приобрели 500 тысяч человек. Спрос по сравнению с предыдущим окном продаж (с 18 января по 28 февраля) вырос в 2 раза, а по сравнению с прошлым годом — в 5 раз.

Добавим, на старте программы стало известно, что Средний Урал вошёл в топ-15 регионов России по популярности отдыха с весенним туристическим кешбэком. Ожидается, что акцию возобновят осенью, в октябре.

Напомним, по данным на 17 марта, абсолютным лидером продаж и бронирований стал город Сочи. Популярностью в сегменте пляжного оздоровительного отдыха также пользовались Анапа, Геленджик и Крым.

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