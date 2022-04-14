Врача-офтальмолог Куделина Валентина Михайловна о домашней атмосфере салона и грамотности консультаций

Фото: Алексей Кунилов

Очки – не просто необходимость, но и модный аксессуар, который способен скрыть недостатки и выгодно подчеркнуть природную красоту лица.

Грамотно и умело подобрать оправу и линзы ведущих производителей помогут специалисты сети салонов оптики «Очки» под руководством врача-офтальмолога Куделиной Валентины Михайловны. Из этих салонов невозможно уйти без выгодного приобретения.

Сюда приходят за домашней атмосферой, грамотной консультацией, большим выбором оправ и солнцезащитных очков. Эта оптика для всей семьи.

К вашим услугам:

• Приём детского офтальмолога, на котором не только проверят зрение и подберут очки, но и при необходимости назначат лечение (фитнес для глаз). Возможно обследование даже самых маленьких пациентов с помощью современного прибора Optix plus.

• Приём взрослого офтальмолога: обследование глаз на авторефрактометре, щелевой лампе, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна.

• Контактная коррекция и сопровождение клиентов с контактной и очковой коррекцией.

• Аппаратное лечение аккомодационно-рефракционных нарушений зрения, амблиопии и косоглазия. Для аппаратного лечения применяются АМБЛИОТРОН, МАКДЭЛ, ВИЗОТРОНИК, РУЧЕЕК, СИНОПТОФОР, ФОРБИС, МИРАЖ, АМБЛИОТЕР и другие приборы.

Фото: Алексей Кунилов

Салоны работают с 2004 года под руководством Куделиной Валентины Михайловны, врача-офтальмолога высшей категории, которая 25 лет возглавляла Городской центр охраны зрения детей.

С первого дня главной целью является желание помочь каждому нашему клиенту. Широкий ассортимент оправ включает как модные, так и практичные бренды.

Сотрудники оптики постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещая семинары и медицинские конференции, получают дополнительное образование и настроены на долговременные отношения с клиентами.

К нам обращаются клиенты, которые стали уже нашими хорошими друзьями, жители близлежащих районов, люди по рекомендации наших пациентов и те, кому требуется квалифицированный подбор очковой коррекции, мнение опытных и квалифицированных специалистов.