В России проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты

Минфин: за первый квартал отмечается рекордный профицит бюджета. Фото: Павел Ворожцов

В ближайшее время россиянам внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие соцвыплаты. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия 1".

"Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения", — сказал он.

Максим Орешкин также отметил, что по данным Минфина, за первый квартал отмечается рекордный профицит бюджета. "Это означает, что с финансами у нас в стране всё в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться", — добавил помощник президента.

Напомним, месяц назад глава государства Владимир Путин объявил о повышении МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников. Тогда же президент подписал указ, которым обязал губернаторов: