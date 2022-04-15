В России проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты

В ближайшее время россиянам внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие соцвыплаты. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия 1".
"Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения", — сказал он.
Максим Орешкин также отметил, что по данным Минфина, за первый квартал отмечается рекордный профицит бюджета. "Это означает, что с финансами у нас в стране всё в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться", — добавил помощник президента.
Напомним, месяц назад глава государства Владимир Путин объявил о повышении МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников. Тогда же президент подписал указ, которым обязал губернаторов:
- установить меры поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и утвердить дополнительные выплаты отдельным категориям граждан;
- сохранить доступность соцуслуг;
- обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, соцобслуживания, энергетики, промышленности и связи;
- принять дополнительные меры по предотвращению повышенного спроса на отдельные виды товаров и услуг;
- проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, продукты, лекарства и медизделия;
- реализовывать меры проактивной поддержки занятости населения;
- оказывать поддержку представителям малого и среднего бизнеса, самозанятым и индивидуальным предпринимателям;
- принять дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).