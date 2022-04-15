Темы дня

Общество
15 апреля 2022, 09:36

В России проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты

деньги

Минфин: за первый квартал отмечается рекордный профицит бюджета. Фото: Павел Ворожцов

В ближайшее время россиянам внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие соцвыплаты. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия 1".

"Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения", — сказал он.

Максим Орешкин также отметил, что по данным Минфина, за первый квартал отмечается рекордный профицит бюджета. "Это означает, что с финансами у нас в стране всё в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться", — добавил помощник президента.

Напомним, месяц назад глава государства Владимир Путин объявил о повышении МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников. Тогда же президент подписал указ, которым обязал губернаторов:

  • установить меры поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и утвердить дополнительные выплаты отдельным категориям граждан;
  • сохранить доступность соцуслуг;
  • обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, соцобслуживания, энергетики, промышленности и связи;
  • принять дополнительные меры по предотвращению повышенного спроса на отдельные виды товаров и услуг;
  • проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, продукты, лекарства и медизделия;
  • реализовывать меры проактивной поддержки занятости населения;
  • оказывать поддержку представителям малого и среднего бизнеса, самозанятым и индивидуальным предпринимателям;
  • принять дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.04.2022, 20:38 / Общество
Полиция Екатеринбурга получила сообщение о взрыве в квартире на Вторчермете
15.04.2022, 19:49 / Экономика
Свердловские власти и бизнес договорились о единых правилах регулирования трудовых отношений
15.04.2022, 18:15 / Спорт
Президента ФК "Урал" оштрафовали на 150 тысяч за оскорбление судьи
15.04.2022, 17:41 / Общество
Алексей Орлов поручил ужесточить контроль за незаконным размещением киосков
15.04.2022, 17:30 / Общество
В Свердловской области запустили сбор семян и саженцев для жителей ДНР и ЛНР