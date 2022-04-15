Кабмин РФ поможет вернуть гражданам деньги за билеты на отменённые авиарейсы

Принятые решения – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ обеспечит россиянам возможность возврата стоимости билетов на рейсы, которые были отменены из-за внешних ограничений или закрытия аэропортов на юге и в центральной части страны. На эти цели выделят 19,5 млрд рублей.

Эти деньги будут перечислены авиакомпаниям. А они в свою очередь вернут их гражданам в счёт стоимости билетов. Господдержка позволит перевозчикам сберечь собственные оборотные средства, говорится на сайте кабмина.

Помимо этого распоряжения премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о выделении более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов в южных и центральных регионах России.

"Крайне важно сейчас поддержать инфраструктуру аэропортов. И конечно, сохранить там квалифицированный персонал", – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил возместить россиянам потери за отменённые авиарейсы. "Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег", – заявлял глава государства.

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