Свердловский гарнизон полиции собрал для жителей Донбасса 10 тонн гумпомощи

Полицейские направили на Донбасс такие предметы первой необходимости, как матрасы, кровати, детское питание, подгузники, постельные принадлежности и три электрогенератора. Фото: предоставлено пресс-секретарём регионального главка полиции Валерием Горелых

Свердловский гарнизон МВД вместе с представителями Общественных советов при ГУ МВД РФ, территориальных ОВД и ветеранским корпусом собрали гуманитарную помощь для жителей города Макеевка в ДНР. Всего удалось собрать около 10 тонн груза.

Полицейские направили на Донбасс такие предметы первой необходимости, как матрасы, кровати, детское питание, подгузники, постельные принадлежности и три электрогенератора, сообщил "Областной газете" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Председатель Совета ветеранов ОВД Владимир Ралдугин перед отправкой транспорта с грузом в ДНР напомнил, что эта акция проводится в преддверии Дня ветеранов органов внутренних дел РФ. Гуманитарная помощь будет доставлена в пункты приёма для дальнейшего распределения и отправки нуждающимся.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

"Все мы понимаем свою ответственность, понимаем, что происходит, поэтому тесно взаимодействуем с ветеранами боевых действий, стараемся оказывать помощь тем, кто в первую очередь в ней нуждается – это мирные граждане Донбасса и Луганска", — отметил представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев.