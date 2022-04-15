Уральские студенты смогут получить миллион на образование, жильё или стартап

В Свердловской области стартовал второй сезон студенческого конкурса "Твой ход" . Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области стартовал второй сезон студенческого конкурса "Твой ход" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". 200 победителей получат по одному миллиону рублей.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в текущем году возможно участие как одиночное, так и в составе команды. Также можно привлечь наставников и преподавателей.

Конкурсантам предлагают 11 направлений от экономики до урбанистики, по ним будут представлены кейсы от крупных федеральных компаний.

К участию допускаются все студенты вузов (бакалавриат, специалитет или магистратура). Быть в этом статусе необходимо в сентябре 2022 года, поэтому подавать заявку уже сейчас могут и 11-классники, планирующие в этом году поступать в вуз. Анкету на участие в конкурсе можно заполнить до 31 мая 2022 года на сайте tvoihod.online. Состязание пройдёт в 3 этапа.

Грант можно будет потратить на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или на стартап. Кроме того, финалисты получат возможность стажировки в топовых компаниях.

Стоит отметить, по итогам прошлого сезона 7 уральских студентов стали лауреатами конкурса, получив денежные гранты.

Организаторами выступают АНО "Россия – страна возможностей" и Федеральное агентство по делам молодёжи при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.