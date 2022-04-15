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Общество
15 апреля 2022, 14:30

Евгений Куйвашев поручил усилить безопасность в период проведения праздников

  Юлия Пастух
Салют.

По словам губернатора, необходимо создать безопасные и комфортные условия, обеспечить порядок на улицах свердловских городов, предотвратить возможные провокации. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области примут исчерпывающие меры для обеспечения безопасности на предстоящих праздничных мероприятиях, посвящённых православной Пасхе, празднику Весны и Труда, Дню Победы. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба.

Последние два года, по словам губернатора, весенние праздники проводились в условиях жёстких ковидных ограничений. Однако теперь эпидситуация стабилизировалась. "Рассчитываю, что этот тренд на снижение заболеваемости сохранится, и в этом году уральцы смогут отметить праздники в привычном формате. Наша общая задача – создать для этого безопасные и комфортные условия, обеспечить порядок на улицах свердловских городов, предотвратить возможные провокации. Прошу все ответственные ведомства и службы совместно с главами муниципалитетов ещё раз проверить площадки, где будут проходить массовые мероприятия, на соответствие требованиям безопасности", — пояснил Евгений Куйвашев.

Участники заседания также рассмотрели вопросы повышения обеспечения антитеррористической защищённости объектов водоснабжения в регионе. По словам губернатора, минЖКХ совместно с муниципалитетами необходимо ускорить завершение работы по обследованию и категорированию объектов водоснабжения и водоотведения.

"Если это необходимо, в ручном режиме решить вопросы по каждому предприятию, где руководство не занимается категорированием объектов. Кроме того, предлагаю установить чёткие сроки окончания этой работы в целом по области", — заявил губернатор Свердловской области.     

Областная газета Свердловской области

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