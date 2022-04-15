На Среднем Урале названия получили 3 остановочных пункта СвЖД

Новые названия станут ориентирами для любителей регионального туризма. Фото: Нина Георгиева

Свердловская железная дорога завершила процедуру переименования трёх остановочных пунктов на территории Среднего Урала. Ранее их обозначали номером километра, на котором они расположены.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в поиске подходящих названий активно участвовали жители региона, краеведы, любители истории. В итоге были выбраны имена, указывающие на расположенные поблизости достопримечательности.

Так, остановочный пункт 1590-й км переименован в Дидинский тоннель. Данное старинное инженерное сооружение находится неподалёку и пользуется популярностью у туристов.

Пункт 1624-й км перегона Флюс – Чусоводстрой переименован в Зелёный мыс (так называют часть побережья Волчихинского водохранилища). Пункт 1599-й км вблизи Ревды — Гусевки получил название, как у расположенного неподалеку посёлка.

Напомним, Свердловская магистраль реализует проект по переименованию "безымянных" железнодорожных объектов с 2020 года. Новые названия согласовываются с администрациями муниципалитетов, на территории которых расположены остановочные пункты.

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