Губернатор Свердловской области поручил вернуть воду жителям Бруснятского

Администрация села до конца апреля должна установить 3 водоразборные колонки. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение по восстановлению водоснабжения на улице Заречной в селе Бруснятское Белоярского городского округа.

С соответствующей просьбой 15 апреля к главе региона обратилась местная жительница. По её словам, на улице расположены более 90 домов, которые используются в основном летом — как дачи. Ранее здесь работали уличные водозаборные колонки, но несколько лет назад их демонтировали, так как хозяева домов не заключали договоры на их использование.

Губернатор поручил местной администрации до конца апреля установить на Заречной три водоразборные колонки и при участии представителей партии "Единая Россия" создать договоры с местными жителями на использование воды в бытовых и хозяйственных целях.

Выполнение этой задачи станет ещё одним шагом на пути к комплексному развитию Белоярского городского округа. Такая программа была разработана по поручению Евгения Куйвашева, так как в марте 2021 года во время поездки в село Косулино к нему обратились местные жители с вопросами о насущных проблемах территории. Глава региона в итоге принял решение создать специальную межведомственную рабочую группу, которая взяла под контроль все обращения жителей, передаёт департамент информполитики региона.