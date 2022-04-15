В Екатеринбурге прошла акция в поддержку добровольцев, участвующих в сборе гумпомощи для Донбасса

Благодаря волонтёрам было собрано уже более 140 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге на площади Коммунаров перед Дворцом молодёжи прошла акция, посвящённая волонтёрам, участвующим в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса "Мы вместе! Своих не бросаем!". Благодаря волонтёрам было собрано уже более 140 тонн гуманитарной помощи жителям ЛДНР.

Со сцены выступали заместитель гендиректора по связям с общественностью компании "Сима-Ленд", член Общественной палаты Свердловской области Анастасия Лукичёва, протоиерей Максим Миняйло и активист Дома добровольцев Свердловской области, участница сбора первого конвоя с гумпомощью, отправленного в Мариуполь, Евгения Миранович.

Фото: Полина Зиновьева

"Мы гордимся нашими добровольцами, которые в круглосуточном режиме ведут сбор гуманитарной помощи для всех тех, кто был вынужден покинуть свой дом. Тех, кто сейчас находится в пунктах временного размещения. Я принимала участие в сборе гумпомощи в город Мариуполь, и те эмоции, которые были переданы от жителей региона со слезами на глазах — это действительно большая благодарность", — заявила Евгения Миранович.

На сегодняшний день собрано более 140 тонн гуманитарной помощи, из них 87 тонн уже было направлено жителям юго-востока Украины.

Кроме того, на сцене выступили артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, а также Вадим Самойлов, исполнивший три новых песни, которые ещё никто не слышал — они войдут в новый альбом артиста.

Фото: Полина Зиновьева

"Всё это песни о сегодняшнем дне, о войне и мире внутри человека прежде всего, о человеческой природе. О том, куда мы будем двигаться. И, конечно, мы закончим заглавной песней вместе с ансамблем песни и пляски "За Донбасс, на Берлин", — рассказал Вадим Самойлов.