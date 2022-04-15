В Свердловской области запустили сбор семян и саженцев для жителей ДНР и ЛНР

Первым делом будет отправлена морковь, свёкла, лук, чеснок, редис, кабачки, тыква. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область присоединилась к федеральной акции "Добрый огород" по сбору и доставке жителям ДНР и ЛНР семян и саженцев.

Как сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, первым делом будет отправлена морковь, свёкла, лук, чеснок, редис, кабачки, тыква. Кроме того, очень важны семена картошки и капусты.

"Не все жители Донецкой и Луганской народных республик, а также других освобождённых территорий смогут своевременно и качественно провести полевые работы на своих огородах. И сегодня очень важно помочь им. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, ко всем садоводам, огородникам, общественникам, отраслевым организациям, партнёрам, в том числе из зарубежных стран — по возможности откликнуться на эту просьбу и привезти семенной и посадочный материал в волонтёрские центры "Единой России", откуда затем мы доставим их жителям Донбасса и освобождённых территорий", — отметила Надежда Школкина.

В настоящее время в Свердловской области Нижняя Тура, ЗАТО Уральский и другие города уже организовали сбор семян. "В регионе сбор организован в общественных приёмных и местных отделениях партии "Единая Россия". И я прошу уральцев поддержать наш проект. Это будет нашим общим вкладом в поддержку жителей Донбасса, Луганска и освобождённых территорий. Вместе мы сможем сделать большое и доброе дело", — сообщила депутат Законодательного собрания Свердловской области, координатор регионального партийного проекта "Уральская деревня" Елена Трескова.