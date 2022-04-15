Темы дня

Общество
15 апреля 2022, 17:30

В Свердловской области запустили сбор семян и саженцев для жителей ДНР и ЛНР

  Юлия Пастух
Семена тыквы.

Первым делом будет отправлена морковь, свёкла, лук, чеснок, редис, кабачки, тыква. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область присоединилась к федеральной акции "Добрый огород" по сбору и доставке жителям ДНР и ЛНР семян и саженцев.

Как сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, первым делом будет отправлена морковь, свёкла, лук, чеснок, редис, кабачки, тыква. Кроме того, очень важны семена картошки и капусты.

"Не все жители Донецкой и Луганской народных республик, а также других освобождённых территорий смогут своевременно и качественно провести полевые работы на своих огородах. И сегодня очень важно помочь им. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, ко всем садоводам, огородникам, общественникам, отраслевым организациям, партнёрам, в том числе из зарубежных стран — по возможности откликнуться на эту просьбу и привезти семенной и посадочный материал в волонтёрские центры "Единой России", откуда затем мы доставим их жителям Донбасса и освобождённых территорий", — отметила Надежда Школкина. 

В настоящее время в Свердловской области Нижняя Тура, ЗАТО Уральский и другие города уже организовали сбор семян. "В регионе сбор организован в общественных приёмных и местных отделениях партии "Единая Россия". И я прошу уральцев поддержать наш проект. Это будет нашим общим вкладом в поддержку жителей Донбасса, Луганска и освобождённых территорий. Вместе мы сможем сделать большое и доброе дело", — сообщила депутат Законодательного собрания Свердловской области, координатор регионального партийного проекта "Уральская деревня" Елена Трескова.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.04.2022, 20:38 / Общество
Полиция Екатеринбурга получила сообщение о взрыве в квартире на Вторчермете
15.04.2022, 19:49 / Экономика
Свердловские власти и бизнес договорились о единых правилах регулирования трудовых отношений
15.04.2022, 18:15 / Спорт
Президента ФК "Урал" оштрафовали на 150 тысяч за оскорбление судьи
15.04.2022, 17:41 / Общество
Алексей Орлов поручил ужесточить контроль за незаконным размещением киосков
15.04.2022, 17:30 / Общество
В Свердловской области запустили сбор семян и саженцев для жителей ДНР и ЛНР