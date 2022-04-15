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15 апреля 2022, 17:41

Алексей Орлов поручил ужесточить контроль за незаконным размещением киосков

Алексей Орлов

Алексей Орлов напомнил главам районных администраций, что за прошедший год у города появились необходимые полномочия для поддержания порядка во всех сферах. Фото: Алексей Кунилов

Глава уральской столицы Алексей Орлов провёл 15 апреля совещание с руководителями районных администраций. Мэр поручил не допускать появления киосков без разрешения и усилить контроль за размещением нестационарных торговых объектов (НТО).

Алексей Орлов напомнил главам районных администраций, что за прошедший год у города появились необходимые полномочия для поддержания порядка во всех сферах.

"Необходимо действовать решительно. Нестационарные объекты должны быть в едином стиле и установлены в согласованных местах с учётом всех норм и там, где они необходимы горожанам. У нас развитие бизнеса должно быть цивилизованным", — передаёт слова мэра пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Одним из таких НТО стала автомойка в Железнодорожном районе города, расположенная по адресу ул. Таватуйская, 20. По инициативе мэрии было начато расследование о проведении несанкционированных земельных работ. Также в полицию было направлено заявление о незаконном сносе зелёных насаждений, а в региональное минприроды — письмо о незаконной скважине и сливе канализации.

Алексей Орлов поручил руководителям районов Екатеринбурга как можно скорее принять меры по ликвидации незаконных НТО.

Областная газета Свердловской области

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