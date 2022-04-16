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16 апреля 2022, 17:14

Владимир Путин утвердил закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии

Владимир Путин

Владимир Путин 16 апреля подписал закон о введении штрафов за публичное отождествление действий Советского союза и нацистской Германии. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон о введении штрафов за публичное отождествление действий Советского союза и нацистской Германии. Публичным будет считаться заявление, сделанное во время выступления, публикация в интернете или СМИ.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, запрещает отождествлять "цели, решения и действия руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Такие нарушения будут наказываться штрафом в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо арестом на 15 суток для физических лиц, для должностных лиц — от 1 до 4 тыс. рублей, а для юрлиц — от 10 до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф для граждан вырастет до 2,5–5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 5–20 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50–100 тыс. рублей, а также возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Дела о подобных правонарушениях будут рассматриваться судьями, а составлять протоколы смогут сотрудники полиции либо Роскомнадзора.

Отметим, что 6 апреля этот документ был принят Госдумой в третьем чтении, а 13 апреля — Советом Федерации.

Напомним, что год назад Владимир Путин утвердил закон об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Наказание за распространение ложных сведений о ветеранах и реабилитацию нацизма составит до 5 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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