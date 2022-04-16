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16 апреля 2022, 18:33

В России увеличили штрафы для зацеперов в 40 раз

Зацеперы

Нередко нарушители, в основном несовершеннолетние, получают травмы или гибнут из-за своей неосмотрительности. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, включая действия зацеперов. Штрафы увеличиваются в 40 раз — до 4 тыс. рублей.

Один из соавторов законодательной инициативы, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отмечала, что штрафы повышаются не только за зацепинг (проезд на подножках и крышах вагонов — прим. редакции), но и за самовольную поездку на грузовом поезде, а также самовольную остановку поезда.

"Такое правонарушение не новое для нашего законодательства, но уже более 20 лет сохранялся штраф за совершение этих правонарушений в размере 100 рублей. Этот штраф, конечно, уже не соответствует текущим реалиям, никого не может остановить", — передаёт слова сенатора ТАСС.

Также Ирина Рукавишникова отметила, что нередко нарушители, в основном несовершеннолетние, получают травмы или гибнут из-за своей неосмотрительности. Принятый президентом закон поможет обезопасить жизнь и здоровье детей.

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Областная газета Свердловской области

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