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Общество
17 апреля 2022, 09:39

Православные верующие празднуют Вербное воскресенье

  Юлия Пастух
Верба

В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга проходит архиерейская божественная литургия с участием детей. Фото: Елена Абрамова

Православная церковь 17 апреля отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье. Праздничная литургия пройдёт во всех храмах Екатеринбургской епархии.

Праздник Входа Господня в Иерусалим является одним из 12 главных церковных праздников и предваряет собой Страстную неделю. Вербное воскресенье отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой.

"В России праздник называется "Вербным воскресением", так как верба раньше других деревьев являет признаки пробуждающейся после долгой зимы жизни. Стояние с этими ветвями и зажжёнными свечами — это воспоминание торжественного Входа Царя Славы на вольные страдания. Молящиеся как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его как победителя ада и смерти", — рассказывают в Екатеринбургской епархии.

16 апреля, в канун Вербного воскресенья, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил праздничное вечернее богослужение — всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. После чтения Евангелия владыка Евгений совершил традиционное освящение вербных ветвей.

Сегодня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга проходит архиерейская божественная литургия с участием детей-воспитанников церковно-приходских школ Екатеринбургской митрополии, их родителей и педагогов. Возглавит богослужение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Областная газета Свердловской области

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