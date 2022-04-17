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Общество
17 апреля 2022, 10:06

В России создали движение в поддержку отечественных брендов

  Юлия Пастух
Девушка в магазине

Главные задачи проекта — поддержка и продвижение отечественных брендов и реализация задач государственных задач по импортозамещению. Фото: Галина Соловьёва

В стране появилось движение "Сделано в России", главные цели которого — поддержка и продвижение отечественных брендов и реализация государственных задач по импортозамещению.

Как сообщается на сайте движения, проект запущен в стратегическом партнёрстве с "Росконгрессом", Агентством стратегических инициатив, "Роскачеством" и "Яндексом". Основой движения станет автономная некоммерческая организация "Сделано в России".

Проект также поддержал замглавы Минцифры Максим Паршин, он отметил, что платформа поможет российскому бизнесу в продвижении продуктов и поиске партнёров, а государству — в реализации задач по импортозамещению. Кроме того, по его словам, площадка будет полезна для разработчиков IT-решений.

"Российские деньги в российские бренды — новые возможности в области коммуникаций для поддержки отечественных предпринимателей! Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя", — отметил руководитель проекта "Сделано в России" Михаил Садченков.

Стоит отметить, в систему проекта входят новостные ленты, каталоги компаний и экспертов. Аудитория проекта составляет более 121 000 постоянных читателей из 114 стран, участниками системы стали более 1 500 отечественных предприятий и 11 регионов России.

Областная газета Свердловской области

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