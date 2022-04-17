Темы дня

Общество
17 апреля 2022, 12:28

На Свердловскую область надвигаются снег с дождём

  Юлия Пастух
Снег в городе

Осадки прогнозируют в регионе до среды включительно. Фото: Алексей Кунилов

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области установится прохладная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя.

Так, сегодня в регионе облачно с прояснениями, температура воздуха днём составит +4... +9 °C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. В понедельник, 18 апреля, ожидается +5... +10 °C и 0... -5 °C ночью. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Во вторник днём прогнозируют температуру +6... +11 °C, ночью — -3... +2 °C.

Осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируют в регионе до среды, 19 апреля, включительно.

Читайте также:

В Свердловской области снова похолодает.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.04.2022, 14:20 / Общество
За сутки в России на 50,3% снизилось число госпитализированных с коронавирусом
17.04.2022, 13:55 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 421 случай COVID-19
17.04.2022, 13:54 / Общество
На Серовском тракте грузовик насмерть сбил пешехода
17.04.2022, 12:28 / Общество
На Свердловскую область надвигаются снег с дождём
17.04.2022, 11:36 / Экономика
448 миллионов поступило на строительство больниц, школ и дорог в Свердловской области