На Свердловскую область надвигаются снег с дождём

Осадки прогнозируют в регионе до среды включительно. Фото: Алексей Кунилов

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области установится прохладная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя.

Так, сегодня в регионе облачно с прояснениями, температура воздуха днём составит +4... +9 °C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. В понедельник, 18 апреля, ожидается +5... +10 °C и 0... -5 °C ночью. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Во вторник днём прогнозируют температуру +6... +11 °C, ночью — -3... +2 °C.

Осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируют в регионе до среды, 19 апреля, включительно.

Читайте также:

В Свердловской области снова похолодает.