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Общество
17 апреля 2022, 14:20

За сутки в России на 50,3% снизилось число госпитализированных с коронавирусом

  Юлия Пастух
Больница

16 496 человека были выписаны из медучреждений. Фото: Станислав Мищенко

За последние 24 часа в России госпитализировано 1 454 человека, что на 50,3% меньше по сравнению с количеством заболевших 16 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 10 263. 

16 496 человек были выписаны из медучреждений, что на 13,2% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 233 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 11 095 новых случаев COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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