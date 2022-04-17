За сутки в России на 50,3% снизилось число госпитализированных с коронавирусом

За последние 24 часа в России госпитализировано 1 454 человека, что на 50,3% меньше по сравнению с количеством заболевших 16 апреля.
Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 10 263.
16 496 человек были выписаны из медучреждений, что на 13,2% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 233 заражённых скончались, передаёт оперштаб.
Напомним, вчера в России зарегистрировали 11 095 новых случаев COVID-19.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией