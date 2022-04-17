Сергей Карякин призвал РКН заблокировать шахматный сайт chess.com

Сайт убирает российский флаг у всех наших шахматистов, заменяя ссылкой на оскорбительную пропагандистскую статью. Фото: Павел Ворожцов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал Роскомнадзор заблокировать мировой шахматный сайт chess.com, который принудительно заменяет российский флаг у всех наших шахматистов. Вместо него выставляют ссылку на оскорбительную пропагандистскую статью.

"Что теперь делать? Забросать их жалобами. В идеале перейти на другие игровые площадки", — пишет шахматист в своём Telegram-канале.

"Я не афишировал, но в первые дни спецоперации администрация chess.com прислала мне е-мейл, в котором было сказано, что я больше не имею права участвовать в призовых турнирах на их портале. Они сами сделали свой антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики. Также нужно направить жалобу в Роскомнадзор, чтобы они изучили деятельность сайта и приняли решение о его возможной блокировке. Считайте этот пост открытым обращением в Роскомнадзор!", — заявил Сергей Карякин.