Темы дня

Общество
17 апреля 2022, 15:20

Сергей Карякин призвал РКН заблокировать шахматный сайт chess.com

  Юлия Пастух
Сергей Карякин

Сайт убирает российский флаг у всех наших шахматистов, заменяя ссылкой на оскорбительную пропагандистскую статью. Фото: Павел Ворожцов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал Роскомнадзор заблокировать мировой шахматный сайт chess.com, который принудительно заменяет российский флаг у всех наших шахматистов. Вместо него выставляют ссылку на оскорбительную пропагандистскую статью.

"Что теперь делать? Забросать их жалобами. В идеале перейти на другие игровые площадки", — пишет шахматист в своём Telegram-канале.

"Я не афишировал, но в первые дни спецоперации администрация chess.com прислала мне е-мейл, в котором было сказано, что я больше не имею права участвовать в призовых турнирах на их портале. Они сами сделали свой антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики. Также нужно направить жалобу в Роскомнадзор, чтобы они изучили деятельность сайта и приняли решение о его возможной блокировке. Считайте этот пост открытым обращением в Роскомнадзор!", — заявил Сергей Карякин.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.04.2022, 18:20 / Спорт
Гимнаст Белявский выиграл золото чемпионата России в упражнениях на брусьях
17.04.2022, 18:05 / Общество
Юрист украла у жительницы Верхней Пышмы более 340 тысяч
17.04.2022, 16:00 / Общество
В России запатентовали лунный "экскаватор"
17.04.2022, 15:20 / Общество
Сергей Карякин призвал РКН заблокировать шахматный сайт chess.com
17.04.2022, 14:20 / Общество
За сутки в России на 50,3% снизилось число госпитализированных с коронавирусом