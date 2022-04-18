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Общество
18 апреля 2022, 09:57

В Екатеринбурге закрыли сауну за нарушение санитарных норм

сауна

Входные двери опломбированы и опечатаны. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Судебные приставы на 30 суток закрыли сауну на ул. Старых Большевиков, 18. Поводом для проверки учреждения стали жалобы жителей Эльмаша.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, в сауне не осуществлялся контроль качества воды бассейна, уборки и дезинфекции помещений. Кроме того, чистое бельё хранилось в шкафу с другими вещами, отсутствовали средства для обработки помещения сауны.

Таким образом, деятельность сауны "Африка" приостановлена на месяц. Входные двери опломбированы и опечатаны. Должнику вручено предупреждение об административной ответственности при возобновлении деятельности без устранения нарушений.

Областная газета Свердловской области

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