В Екатеринбурге 8 остановок общественного транспорта получили названия

Новые названия получили в том числе остановки на улице Чкалова. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге сразу для нескольких остановок общественного транспорта придумали названия. Их одобрил глава города Алексей Орлов, подписавший соответствующее постановление.

Как говорится в документе, размещённом на официальном сайте горадминистрации, наименования поручено присвоить остановкам расположенным:

в районе дома № 244 на ул. Чкалова, в направлении движения в сторону пр. Академика Сахарова — "Храм Святого князя Владимира";

напротив дома № 252 на ул. Чкалова, по направлению движения от Краснолесья в сторону Академика Сахарова и напротив дома № 259 на той же улице, в сторону Краснолесья — "Кольцевая";

на автодороге, соединяющей посёлки Сысерть и Шабровский, возле СНТ Свердловского ОПХ. Сысерть, в оба направления — СНТ Свердловского ОПХ;

на улице 2-й Новосибирской, в районе перекрёстка Умельцев — 2-й Новосибирской, в направлении Окружной — "Энерготехникум";

на Сибирском тракте, вблизи перекрёстка переулка Активистов и Сибирского тракта, в оба направления — "Переулок Активистов".

Контроль над исполнением настоящего постановления возложен на замглавы Екатеринбурга Сергея Плахотина.

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская железная дорога завершила процедуру переименования трёх остановочных пунктов на территории Среднего Урала. Ранее их обозначали номером километра, на котором они расположены. Теперь же они указывают на расположенные поблизости достопримечательности.

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