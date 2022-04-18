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Общество
18 апреля 2022, 15:51

РТРС: телевизоры и радио свердловчан не работают из-за профилактических работ

  Юлия Пастух
Люди у телевизора.

Технические работы проведут с 18 по 24 апреля. Фото: Павел Ворожцов

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) сообщила о проведении в Свердловской области профилактических работ.

Технические работы проведут с 18 по 24 апреля в некоторых городах Свердловской области, в том числе Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском и других. Подробный список с графиком работ можно посмотреть на сайте оператора.

По сообщению компании, во время профилактических или других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования, возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала.

Областная газета Свердловской области

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