РТРС: телевизоры и радио свердловчан не работают из-за профилактических работ

Технические работы проведут с 18 по 24 апреля. Фото: Павел Ворожцов

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) сообщила о проведении в Свердловской области профилактических работ.

Технические работы проведут с 18 по 24 апреля в некоторых городах Свердловской области, в том числе Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском и других. Подробный список с графиком работ можно посмотреть на сайте оператора.

По сообщению компании, во время профилактических или других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования, возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала.