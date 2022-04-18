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Общество
18 апреля 2022, 16:28

В Свердловской области все пропавшие участники турсплава доставлены на берег

туристы на сплаве

Спасатели искали 8 туристов. Сейчас все участники тургруппы находятся на берегу. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Все туристы, пропавшие ранее в Первоуральском городском округе, найдены. Спасатели доставили задержавшихся на маршруте при сплаве по рекам в посёлок Прогресс.

Состояние всех туристов удовлетворительное. В медпомощи они не нуждаются, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что группа из 8 человек, которая сплавлялась по рекам Восточный Шишим – Чёрный Шишим – Большой Шишим – Чусовая, не вышла в назначенное время к месту сбора. На поиск направились 22 человека и 10 единиц спецтехники.

Однако позже стало известно, что к конечной точке маршрута вышли 3 туриста, остальные 5 продолжали движение по дистанции.

В министерстве напоминают, что перед выходом на маршрут тургруппу необходимо зарегистрировать. Это позволяет спасателям знать о маршруте, предполагаемом времени выхода туристов на конечную точку, а при возникновении нештатной ситуации быстрее организовать поиски и спасение.

Областная газета Свердловской области

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