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Общество
18 апреля 2022, 17:37

В Екатеринбурге ради репетиции парада вновь перекроют несколько улиц

репетиция парада Победы

Водителей призывают быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге во вторник утром пройдёт пятая репетиция парада Победы. По улицам Вторчермета вновь ограничат движение личного и общественного транспорта.

В период с 7:40 до 9:30 автолюбители не смогут проехать по ул. Дорожной (от Окраинной до Городской). В период с 9:00 до 14:00 – по улицам 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до 2-й Новосибирской).

Также изменится схема движения 5 автобусных маршрутов:

  • № 26 с 9:00 до 14:00 укорочен до остановки "Умельцев";
  • № 030 с 9:00 до 14:00 будет ходить до остановки "Палисадная";
  • № 077 с 9:00 до 13:00 сокращён до остановки "Магазин "Клён";
  • № 81 с 9:00 до 14:00 доедет до остановки "Палисадная";
  • № 53 с 9:00 до 14:00 поедет по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут пройдёт по улице Военной.

В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут установлены временные дорожные знаки. Водителей призывают быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут.

На этой неделе пройдёт первая ночная тренировка в центре города. С 20:00 20 апреля по 4:00 21 апреля будет закрыто движение трамваев и троллейбусовС полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

Областная газета Свердловской области

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