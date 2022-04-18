В Екатеринбурге ради репетиции парада вновь перекроют несколько улиц

В Екатеринбурге во вторник утром пройдёт пятая репетиция парада Победы. По улицам Вторчермета вновь ограничат движение личного и общественного транспорта.
В период с 7:40 до 9:30 автолюбители не смогут проехать по ул. Дорожной (от Окраинной до Городской). В период с 9:00 до 14:00 – по улицам 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до 2-й Новосибирской).
Также изменится схема движения 5 автобусных маршрутов:
- № 26 с 9:00 до 14:00 укорочен до остановки "Умельцев";
- № 030 с 9:00 до 14:00 будет ходить до остановки "Палисадная";
- № 077 с 9:00 до 13:00 сокращён до остановки "Магазин "Клён";
- № 81 с 9:00 до 14:00 доедет до остановки "Палисадная";
- № 53 с 9:00 до 14:00 поедет по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут пройдёт по улице Военной.
В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут установлены временные дорожные знаки. Водителей призывают быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут.
На этой неделе пройдёт первая ночная тренировка в центре города. С 20:00 20 апреля по 4:00 21 апреля будет закрыто движение трамваев и троллейбусов. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.