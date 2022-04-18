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18 апреля 2022, 17:54

Семьи российских пограничников, погибших на границе с Донбассом и Украиной, получат по 5 млн рублей

Владимир Путин

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях пограничникам и их семьям. Если военнослужащие пограничных органов Федеральной службы безопасности погибли на границе РФ с Украиной или Донбассом, их семьи получат выплату в размере 5 млн рублей.

Если же пограничники при выполнении служебного долга на территории, примыкающей к районам проведения военной спецоперации в ДНР, ЛНР или на Украине, получили травму, ранение или контузию, им будет выплачено по 3 млн рублей. В документе отмечается, что новые единовременные выплаты не будут учитываться при определении права на получение других выплат и предоставлении соцподдержки.

Поддержка пограничников и их семей будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на финансирование ФСБ РФ. Федеральной службе безопасности поручено в течение недели определить порядок начисления выплат.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с 18 апреля и распространяется на всех пограничников, которые несли или несут службу на указанных территориях после 24 февраля 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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