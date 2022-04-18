Премьер-министр РФ утвердил концепцию перехода работы "Госуслуг" в режим 24/7

Список услуг, которые будут предоставлять непрерывно, и план оптимизации госуслуг будут составлены во втором квартале текущего года. Фото: Алексей Кунилов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции перехода портала "Госуслуги" в круглосуточный режим. Работа должна быть завершена до конца 2023 года.

Концепция предполагает, что уже в следующем году большинство востребованных россиянами государственных и муниципальных услуг будут оказывать непрерывно и без личного присутствия заявителя, это же касается и МФЦ. Пользователи смогут получить доступ к услугам в любой момент времени с помощью простых и понятных сервисов. Для этого все этапы процедуры, включая подачу документов, будут переведены в электронный формат. При этом граждане смогут как и прежде лично обращаться в МФЦ, уточняется на сайте кабмина.

Список услуг, которые будут предоставлять непрерывно, и план оптимизации госуслуг будут составлены во втором квартале текущего года. Первый этап круглосуточного оказания услуг будет проходить в регионах на базе специально созданных центров в III квартале 2022 года. Затем практика будет расширяться на всю Россию.

Пилотный проект по оптимизации государственных и муниципальных услуг уже начат в четырёх регионах: Белгородской, Воронежской, Калининградской областях и Чувашской Республике.

Практика круглосуточного оказания государственных и муниципальных услуг хорошо зарекомендовала себя во время коронавируса. На сегодняшний день непрерывно в России оказывают около 40 федеральных и примерно 60 региональных и муниципальных услуг.