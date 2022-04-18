Предмайский загул

Сотрудники МЧС развернули поисковую операцию в связи с тем, что туристы не добрались к назначенному времени в конечную точку маршрута. Фото: пресс-служба Управления МЧС РФ по Свердловской области

Вчерашняя история с пропавшими туристами, сплавлявшимися с детьми по притокам реки Чусовой, завершилась благополучно. Часть из них самостоятельно вышла на конечную точку маршрута к поселку Прогресс под Первоуральском, остальных нашли и доставили сюда позже сотрудники МЧС. Открывшийся в апреле сезон сплава по традиции добавил головной боли аварийно-спасательным ведомствам. Ежегодно в этот период в путешествие по неспокойным уральским рекам отправляются тысячи рафтеров, в том числе – «дикари», не имеющие регистрации и соответствующего снаряжения. В случае возникновения ЧС это снижает их шансы на спасение, предупреждают и представители МЧС, и профессиональные туристы.

Восемь туристов, в том числе двое детей, мальчик Нил и девочка Эмилия 2016 и 2018 годов рождения, отправились на сплав на шести лодках 17 апреля в 10:30 из деревни Починок Новоуральского городского округа, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Группа в установленном порядке не зарегистрировалась. Маршрут восьмерки должен был пройти по рекам Восточный и Большой Шишим, а в конце – по реке Чусовой. Конечным пунктом участники сплава определили поселок Прогресс около Первоуральска – добраться туда они должны были примерно в 20:00 того же дня. Однако в указанное время к месту сбора, где их ожидал автомобиль, восьмерка не вышла. 18 апреля в 5:00 в дежурную часть ОВД Первоуральска за помощью обратился один из членов группы, рассказал полковник Горелых.

Более подробную информацию об участниках сплава получить не удалось. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин сослался на соответствующий запрет в рамках закона о персональных данных, добавив, что от контактов с прессой туристы отказываются. Полковник Горелых лишь уточнил, что, помимо двух детей, в восьмерке также были мужчина по имени Михаил, 1967 года рождения, из деревни Малое Сидельниково и челябинец Юрий, 1981 года рождения (он и сообщил о ЧС).

Затор направил к монастырю

Поиски пропавших были организованы оперативно. Направленные к месту планируемого сбора водных туристов бойцы опергруппы 10-го поисково-спасательного отряда г. Первоуральска и представители полиции никого не обнаружили. Было принято решение исследовать акваторию рек и прибрежные территории на плавсредствах по предполагаемому маршруту тургруппы. Этим занялись первоуральские спасатели совместно с коллегами из Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и специалистами новоуральского спортклуба «Кедр». Всего в поисках туристов были задействованы 22 человека, 10 единиц спецтехники, в том числе 7 человек и 3 единицы спецтехники от МЧС России.

Расширять далее ряды поисковиков и площадь поиска не пришлось: примерно в полдень трое участников группы – отец и двое детей – самостоятельно вышли к месту сбора неподалеку от Новоуткинского монастыря. Остальных позже нашли и доставили сюда спасатели. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Как выяснилось, туристы наткнулись по пути следования на затор из бревен и льдин и вынуждены были прервать сплав, сообщил «ОГ» Валерий Горелых.

– Реки в местности, где проходит маршрут, еще не до конца освободились ото льда, что значительно осложняет его прохождение на плавсредствах. Туристическая группа не ознакомилась с состоянием акватории и переоценила свои возможности по времени ее прохождения, – рассказал нашему корреспонденту руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

«Шишим по длине всего 35 километров, видимо, они хотели проскочить реку быстро, но не все просчитали», – предположил в беседе с «ОГ» Павел Исаков, инструктор спортклуба «Кедр». – Это место действительно популярное, сам планирую сплавляться, но не сейчас, а ближе к 9 мая. Большая вода сюда еще не пришла, но из-за паводка скорость воды большая, а река сильно петляет. Весной здесь очень много мусора, деревья часто падают – березы, сосны диаметром до полуметра, поэтому не знаешь, что может ждать тебя за поворотом».

«В период паводка в реки попадают деревья, берега размыты, к ним сложно подойти, тем более на резиновой лодке. Таяние льда усиливает течение. Если идет наплыв, лодку может затянуть под дерево – и ее оттуда не достать. Любой поход выходного дня связан с рисками и может превратиться в экстремальный даже на обычной реке. Хорошо, что в этот раз обошлось», – резюмировал Марат Гадальшин, член туристического клуба «Малахит» (Екатеринбург).

С началом весеннего паводка на Среднем Урале стартует сезон сплава. Фото: предоставлено турклубом «Малахит»

Сила и безопасность

ЧП, случившееся на старте очередного сезона сплавов, – более чем красноречивое напоминание о том, какие риски может таить в себе почти безобидная на первый взгляд прогулка по уральским рекам. И повод напомнить о правилах безопасности, которым безоговорочно должны следовать водные туристы.

– Серьезной ошибкой группы стало пренебрежение процедурой регистрации, – считает Владимир Пургин. – Это надо делать обязательно. Прохождение даже самого простого маршрута выходного дня может сопровождаться внезапным изменением погодных условий и других факторов, которые могут подвергнуть опасности жизнь и здоровье туристов. Когда у спасателей есть вся информация о группе, о ее маршруте и графике, они в случае необходимости могут незамедлительно начать поиски попавших в беду людей, оперативно прийти им на помощь.

– В предстоящем летнем сезоне из-за невозможности отдыхать за границей на российских речках и в лесах туристов будет больше, в том числе неподготовленных, поэтому регистрация нужна обязательно, – соглашается Виктор Вараксин, член туристического клуба «Малахит» (г. Полевской). – Чем больше групп, тем больше вероятность какого-нибудь ЧП на маршрутах: правило такое есть. Плюс, многое зависит от погодных условий. Идеальный вариант для любителей – ходить на сплав с имеющими хорошую репутацию турклубами, где есть инструкторы, которые оформляются в маршрутно-квалификационной комиссии, имеются страховки на каждого туриста и сотрудника.

Мария Очеретина, туристка с 20-летним стажем, перед сплавом всегда тщательно изучает информацию о реке: «Есть справочники рек, есть туристические сайты, где все досконально прописано. Можно по километражу понять, где на этой реке какие пороги, какой уклон, где могут быть заторы. Это все нужно скрупулезно прорабатывать. Кроме того, всегда обязательно нужно иметь с собой комплект запасной одежды и термобелья в герметичной упаковке, теплый спальник, а также спички, сухари, воду».

– Для сплава нужна хорошая физическая подготовка: здесь особая, очень затратная с точки зрения усилий техника гребли. На реки, которым присвоены высокие категории сложности, неподготовленным людям лучше даже не смотреть. Кроме того, каждый участник должен знать правила спасения людей на воде и обладать навыками оказания первой медицинской помощи. И обязательно должна быть экипировка – гидрокостюм, каска, спасательный жилет – это правила безопасности. Без этого даже по спокойной реке ходить нельзя. Холодная вода, попав на горло, может перехватить дыхание. Человек испугается, адреналин, выжигается кислород – меньше минуты, и он утонул. Ни в коем случае нельзя ничем пренебрегать, даже мелочами, – предупреждает Марат Гадальшин.

СПРАВОЧНО Где сплавляться на майские праздники, и что для этого нужно Для майской прогулки обычным туристам подходят, например, реки Чусовая, Исеть, Сысерть, Серга, Уфа. Туристическую группу обязательно нужно зарегистрировать – это бесплатно. Регистрацию можно пройти онлайн, заполнив форму на сайте МЧС по ссылке https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups либо обратившись на телефон доверия Главного управления МЧС России по Свердловской области +7 (343)2629999, а также в поисково-спасательные отряды муниципальных образований.

Что иметь с собой: 1. Аптечку. 2. Ремонтный комплект. 3. Гидрокостюм. 4. Средства страховки и спасения: – леер – веревка, которая крепится к катамарану, за которую человек в случае падения может ухватиться; – «морковка» – устройство, состоящее из кольца и троса, получило свое название из-за ярко оранжевого чехла. Используется, когда человек выпал из лодки или катамарана и не сможет самостоятельно добраться до берега Один конец «морковки» зацепляется за камень или пенек на берегу, а второй конец бросают попавшему в воду человеку либо на другой берег – и тогда он перекрывает часть реки, как шлагбаум, и за него можно ухватиться. 4. В идеале лучше взять спутниковый телефон. Или мобильный с симками разных операторов, потому что зона покрытия у них может быть разная.