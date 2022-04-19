Президент РФ наградил госнаградой пятерых свердловчан

В числе награждённых — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. В списке значатся пять представителей Свердловской области.

В том числе медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоена уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх. Как говорится в документе, бизнес-омбудсмен награждена "за активную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей".

В том же указе значатся ещё несколько наших земляков. Так, знаком отличия "За безупречную службу" XXV лет отмечена начальник департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Майя Строшкова. Знаком отличия "За наставничество" — главный инженер Свердловской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала ОАО "РЖД" Сергей Кононов.

Кроме того, "за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей" медалью ордена "Родительская слава" награждена семья Даниловых — Александр и Лариса. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.