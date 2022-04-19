В Кольцово проходят антитеррористические учения

С 19 по 20 апреля оперативный штаб в Свердловской области проводит учения в Екатеринбургском аэропорту Кольцово.
В мероприятии примут участие оперативные группы правоохранительных органов, сотрудники органов исполнительной власти Свердловской области и представители администрации аэропорта — они отработают меры ситуационного реагирования на террористические угрозы в отношении аэропорта.
Учения не повлияют на организацию авиасообщения.
В Управлении ФСБ по Свердловской области призвали жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений. В случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур.
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