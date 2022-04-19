Темы дня

Общество
19 апреля 2022, 10:43

В Кольцово проходят антитеррористические учения

  Юлия Пастух
Кольцово.

Жителей Екатеринбурга призвали соблюдать спокойствие и выполнять установки сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений. Фото: Алексей Кунилов

С 19 по 20 апреля оперативный штаб в Свердловской области проводит учения в Екатеринбургском аэропорту Кольцово.

В мероприятии примут участие оперативные группы правоохранительных органов, сотрудники органов исполнительной власти Свердловской области и представители администрации аэропорта — они отработают меры ситуационного реагирования на террористические угрозы в отношении аэропорта.

Учения не повлияют на организацию авиасообщения.

В Управлении ФСБ по Свердловской области призвали жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений. В случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур. 

Читайте также: 

Евгений Куйвашев поручил усилить безопасность в период проведения праздников.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2022, 17:28 / Политика
Губернатор Свердловской области отчитался о доходах за 2021 год
19.04.2022, 17:02 / Общество
Со следующего учебного года в российских школах каждую неделю будут исполнять гимн РФ
19.04.2022, 16:30 / Общество
На Среднем Урале запустили горячую линию по онлайн-голосованию за объекты благоустройства
19.04.2022, 16:29 / Общество
В Свердловской области за отцами закрепили право получать выплату за "Материнскую доблесть"
19.04.2022, 16:14 / Экономика
Уральским бизнесменам продлили действие нулевой налоговой ставки до 2025 года