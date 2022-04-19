В России хотят ввести уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты

В Госдуму внесли законопроект с соответствующей инициативой. Фото: Алексей Кунилов

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы.

Согласно документу, за публичное осквернение георгиевской ленты будет предусмотрена уголовная либо административная ответственность. Любая деятельность с использованием символики в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

"Георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с гордостью надеваем эту чёрно-оранжевую ленту на одежду, украшаем ею дома, используем в праздничном оформлении улиц к 9 Мая. Потому что помним и гордимся подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь мир от нацизма", — отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По словам партийца, документ чётко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. "Мы неслучайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм. Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса, делают это с георгиевскими лентами — символом нашей Победы тогда и теперь", — добавил Андрей Турчак.