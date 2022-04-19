Темы дня

Общество
19 апреля 2022, 14:39

В России хотят ввести уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты

  Юлия Пастух
Георгиевская лента.

В Госдуму внесли законопроект с соответствующей инициативой. Фото: Алексей Кунилов

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы.

Согласно документу, за публичное осквернение георгиевской ленты будет предусмотрена уголовная либо административная ответственность. Любая деятельность с использованием символики в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

"Георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с гордостью надеваем эту чёрно-оранжевую ленту на одежду, украшаем ею дома, используем в праздничном оформлении улиц к 9 Мая. Потому что помним и гордимся подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь мир от нацизма", — отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По словам партийца, документ чётко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. "Мы неслучайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм. Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса, делают это с георгиевскими лентами — символом нашей Победы тогда и теперь", — добавил Андрей Турчак.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2022, 17:28 / Политика
Губернатор Свердловской области отчитался о доходах за 2021 год
19.04.2022, 17:02 / Общество
Со следующего учебного года в российских школах каждую неделю будут исполнять гимн РФ
19.04.2022, 16:30 / Общество
На Среднем Урале запустили горячую линию по онлайн-голосованию за объекты благоустройства
19.04.2022, 16:29 / Общество
В Свердловской области за отцами закрепили право получать выплату за "Материнскую доблесть"
19.04.2022, 16:14 / Экономика
Уральским бизнесменам продлили действие нулевой налоговой ставки до 2025 года