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Общество
19 апреля 2022, 15:49

На боевые машины Екатеринбургского гарнизона нанесли буквы V и Z для участия в параде

  Евгений Аксенов, Юлия Пастух
Военная техника

В День Победы символика будет на каждом современном образце военной техники. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге начали подготовку ко Дню Победы — на военную технику нанесли патриотическую символику — буквы V и Z.

Пока латинские буквы появились только на боевых машинах поддержки танков "Терминатор" (БМПТ), но в День Победы символика будет на каждом современном образце военной техники.

Кроме БМПТ, в парадной колонне представят самоходные артиллерийские установки "Мста-С", буксируемые противотанковые орудия МТ-12 "Рапира", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", а также специальные автомобили войск связи, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Фото: Полина Зиновьева

Впервые в праздничной колонне появился танк Т-90АК — он оснащён дополнительным навигационным оборудованием и системой тактического управления боем.      

Сегодня экипажи гарнизона отрабатывали слаженность движения на окраине Екатеринбурга, а в начале следующей недели механизированная колонна проведёт первую тренировку на площади 1905 года. Водителям военной техники необходимо строго выдерживать дистанцию и скорость движения 10 километров в час.

Фото: Полина Зиновьева

В праздничной колонне в День Победы примут участие более 60 боевых машин, в том числе и времён Великой Отечественной войны. Возглавит строй легендарный танк Т-34. За ним последуют бронеавтомобили, бронетранспортёры, мотоциклы и автомобиль "полуторка".

Фото: Полина Зиновьева

Стоит отметить, на исторической технике традиционно закреплены портреты ветеранов-участников Великой Отечественной войны, а на башнях и кабинах современных боевых машин впервые появились портреты Героев России. 

Областная газета Свердловской области

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