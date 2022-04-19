На Среднем Урале запустили горячую линию по онлайн-голосованию за объекты благоустройства

Телефон горячей линии: (343) 312-02-33. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам, связанным с онлайн-голосованием за объекты благоустройства в 2023 году. Региональное минЖКХ принимает звонки в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Жители Среднего Урала могут узнать об условиях участия в нацпроекте "Жильё и городская среда", планах муниципалитетов по благоустройству общественных территорий и самом онлайн-голосовании. Телефон горячей линии: (343) 312-02-33.

Глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что в правительстве рассчитывают на такую же высокую активность жителей региона, как и в предыдущие годы.

"Для нас горячая линия — дополнительный и достаточно эффективный канал обратной связи с жителями. В прошлом году во время рейтингового голосования на неё обратились сотни жителей. Преимущественно это были люди пожилого возраста — с вопросами о том, каким образом формируется перечень вынесенных на голосование площадок, каким образом отдать свой голос тем, у кого нет навыков работы с интернетом, на каких точках работают волонтёры и прочее", — отметил Николай Смирнов.

Напомним, что онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит на госплатформе 66.gorodsreda.ru с 15 апреля до 30 мая включительно. Участниками голосования выступают 55 муниципалитетов Свердловской области. Объекты, набравшие большинство голосов, будут благоустроены за счёт федерального и областного бюджетов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.