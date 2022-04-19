В Свердловской области за отцами закрепили право получать выплату за "Материнскую доблесть"

В случае смерти обладательницы знака отличия пособие предоставляется вдовцу. Фото: Владимир Мартьянов

На сегодняшнем заседании депутаты Заксобрания Свердловской области внесли изменения в категорию получателей знака отличия "Материнская доблесть". Законодательная инициатива принадлежит главе региона Евгению Куйвашеву.

Внести изменения в действующий закон губернатор предложил после того, как узнал о непростой судьбе многодетного отца, врача-онколога из Екатеринбурга Виктора Шипицына, у которого скоропостижно скончалась жена, сообщили в областном департаменте информполитики.

"Юлия была награждена нашим региональными знаком "Материнская доблесть", к которому полагается выплата — больше 40 тысяч рублей. Получить их она не успела. Но по закону мужу передать деньги нельзя. А они, конечно, совсем не лишние", — рассказывал в конце прошлого года Евгений Куйвашев.

Региональный знак отличия "Материнская доблесть" присуждается матерям, родившим не менее 5 детей. Для награждённых предусмотрена выплата единовременного пособия. В 2022 году её размер составляет 171 942 рубля для тех, кто отмечен знаком отличия I степени (10 и более детей), 85 971 рубль — II степени (8 или 9 детей), 42 986 рублей — III степени (5, 6 или 7 детей).

В свою очередь председатель регионального парламента Людмила Бабушкина сегодня отметила, что в адрес депутатов неоднократно поступали обращения о внесении таких изменений.

"Мы сочли необходимым уточнить, что в случае смерти матери, награждённой этой наградой, вдовец, воспитывающий детей и проживающий вместе с ними на территории Свердловской области, сможет получать это единовременное пособие, если его умершая супруга данное пособие не получала", — сказала Людмила Бабушкина.

Как говорится в документе, имеющемся в распоряжении "Областной газеты", в случае смерти обладательницы знака отличия пособие предоставляется вдовцу при соблюдении следующих условий: мужчина является отцом или усыновителем всех детей, в связи с рождением и (или) усыновлением и воспитанием которых произведено награждение матери;

вдовец постоянно проживает на территории Среднего Урала совместно со всеми несовершеннолетними детьми.

Добавим, в 2021 году единовременную выплату получили 562 человека. Из областного бюджета на эти цели было предусмотрено 24,6 млн рублей. На 1 апреля текущего года выплата уже поступила в адрес 220 человек. В этом году выделено 25,5 млн рублей.

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