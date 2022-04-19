В Telegram обнаружили фейк-аккаунт губернатора Свердловской области

Ресурсы, которые позиционируются как каналы губернатора Свердловской области, — фейки. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева нет в Telegram. Канал, который он якобы ведёт, фейковый.

Об этом заявили в областном департаменте информполитики. "Ресурсы, которые позиционируются как каналы губернатора Свердловской области, — фейки. Будьте бдительны!" — заявили там.

Напомним, 11 марта глава региона зарегистрировался в соцсети "ВКонтакте". Ранее в качестве инструмента обратной связи со свердловчанами он использовал Instagram (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), где и появилась данная информация.