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20 апреля 2022, 09:30

Сегодня в центре Екатеринбурга состоится первая ночная репетиция парада

репетиция парада Победы

Водителей призывают быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут. Фото: Павел Ворожцов

В центре Екатеринбурга стартуют ночные репетиции парада Победы. Первая такая тренировка пройдёт в период с 20:00 20 апреля по 4:00 21 апреля.

В указанное время будут перекрыты пр. Ленина (от Пушкина до Хохрякова), ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), ул. Бориса Ельцина (от дома № 10 до ул. 8 Марта). Ограничения коснутся автомобилей и общественного транспорта. Так, изменится схема движения 9 автобусных маршрутов — № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59 и перестанут ходить трамваи № 2, 6, 13, 15, 18 и 26.

В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут установлены временные дорожные знаки. Водителей призывают быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут.

Следующая репетиция пройдёт утром 21 апреля на Вторчермете. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, время проведения утренних и ночных репетиций выбрано с учётом интересов горожан. Как правило, к 9:00 большинство из них уже находятся на своих рабочих местах. Ночные тренировки в центральной части города также проводятся не в часы пик, а в то время, когда неудобства для жителей сведены к минимуму.

Областная газета Свердловской области

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