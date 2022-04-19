Тяжело в учении, легко в бою

Одна из главных звезд предстоящего парада – БМПТ "Терминатор". Фото: Полина Зиновьева

На боевую технику, которая примет участие в параде войск Екатеринбургского гарнизона 9 Мая, впервые нанесли буквы V и Z. За ними стоят девизы «Сила в правде» и «За Победу», ставшие символами проводимой на территории Украины специальной военной операции. На репетиции латинские буквы можно было увидеть только на БМПТ «Терминатор», но в День Победы, сообщили в ЦВО, они появятся на каждой боевой машине. Но и это еще не все.

– Для увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной их фотографии прикрепят на исторических машинах, а на современных – портреты Героев России – участников вооруженных конфликтов, в том числе специальной операции на Украине. Всего около 40 снимков, – сообщил старший механизированной колонны ЦВО Валерий Махнач.

Впервые в праздничной колонне появился танк Т-90АК – командирская версия боевой машины Т-90А «Владимир». Он оснащен дополнительным навигационным оборудованием и системой тактического управления боем. По традиции экипажи отрабатывают слаженность движения на окраине Екатеринбурга, в районе Вторчермета. Но уже в начале следующей недели механизированная колонна проведет первую тренировку на главной площади Екатеринбурга. Большинство механиков-водителей в таком парадном строю впервые. Главное здесь – строго соблюдать интервал и дистанцию, а также скорость – 10 километров в час. По словам Валерия Махнача, здесь главное, чтобы никто «не выпрыгивал» из колонны:

– Навыки военнослужащие уже отработали, и сейчас они чувствуют друг друга, чувствуют машины, то есть уже есть что показать, и это несмотря на то, что половина тренировок еще впереди!

В парадной колонне БМПТ «Терминатор», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», противотанковые орудия МТ-12 «Рапира», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также специальные автомобили войск связи, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

За прохождением бронетехники наблюдают сотни горожан. Многие из них пришли целыми семьями, с маленькими детьми: Например, Николай Гулов решил показать мощь российской армии своей внучке.

– Радуемся, что у нас военные отличные. Мы с внучкой пришли, чтобы поддержать наших ребят, чтобы победили. Победа будет за нами. И ребенку показываем это, чтобы знал, что наши сильнее.

Всего 9 Мая по площади 1905 года в праздничной колонне проедут больше 60 единиц техники, в том числе полтора десятка боевых машин времен Великой Отечественной войны. Традиционно возглавит строй танк Т-34. За ним проследуют бронеавтомобили, бронетранспортеры, мотоциклы и фронтовой автомобиль «полуторка». Кроме военной техники, в екатеринбургском параде, посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут задействованы около 2,5 тысячи человек. Отдельными «коробками» в торжественном марше пройдут представители Росгвардии, ГУФСИН, МВД и других силовых ведомств. Первая тренировка пешей колонны на главной площади города состоится уже сегодня вечером.

Следующая репетиция парада военной техники пройдет в четверг, 21 апреля, с 9:00 до 14:00 в районе улицы Новосибирской. Движение транспорта будет перекрыто с 7:40 до 9:30 по улице Дорожной — от улицы Окраинной до улицы Городской, с 9:00 до 14:00 по улице Вторая Новосибирская (Палисадная — Окружная); по улице Зенитчиков (Палисадная — Братская), по улице Палисадной (Вторая Новосибирская – Окраинная); по улице Окраинной (Палисадная – Эскадронная); по улице Эскадронной (Окраинная — Новосибирская); по улице Новосибирской (Эскадронная — Вторая Новосибирская).

А в ночь на 21 апреля и на 28 апреля тренировки военных пройдут на площади 1905 года. Оба дня дороги будут перекрыты с 20:00 до 4:00 – проспект Ленина (Пушкина — Хохрякова), улица 8 Марта (Малышева — Бориса Ельцина), а также по улице Бориса Ельцина (8 Марта — Бориса Ельцина, 10).

Т-90 АК – командирский вариант основного танка Т-90 А Производитель – «Уралвагонзавод» Экипаж – 3 человека Пушка – 125 мм Скорострельность – 7 выстрелов в минуту Дальность стрельбы – до 5 000 метров Боевая масса – 46,5 тонны Мощность двигателя – 1 000 л.с. Скорость танка по твердому грунту – 60 км/час

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Экипаж – 5 человек Пушка – малокалиберная автоматическая Дальность стрельбы – до 4 000 метров Боевая масса – 48 тонн Тип брони – комбинированный с динамической защитой Мощность двигателя – 1 000 л.с. Скорость машины по шоссе – 65 км/час

На машины, участвующие в параде, в этом году прикреплены фотографии героев Великой Отечественной и Героев России. Фото: Полина Зиновьева

В День Победы по площади 1905 года проедут больше 60 единиц военной техники. Фото: Полина Зиновьева