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20 апреля 2022, 08:58

Умер бывший ректор УПИ Станислав Набойченко

  Наталия Самойлова
Станислав Набойченко.

Учёному было 80 лет. Фото: Алексей Кунилов

Скончался экс-ректор УГТУ-УПИ, профессор УрФУ Станислав Набойченко. Об этом сообщила пресс-служба вуза. 

"В марте в университете состоялась конференция и ряд событий, посвящённых 80-летию прославленного учёного-металлурга. Сам Станислав Степанович не смог посетить мероприятия по состоянию здоровья", — отмечается в сообщении. 

Станислав Степанович Набойченко родился 25 марта 1942 года. Он был советским и российским учёным-металлургом, с 1986 по 2007 годы возглавлял Уральский государственный технический университет — УПИ. Был председателем Совета ректоров вузов Свердловской области и Уральского федерального округа, вице-президентом Российского союза ректоров, профессором, член-корреспондентом РАН, заслуженным деятелем науки и техники РФ.

Областная газета Свердловской области

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