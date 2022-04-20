Умер бывший ректор УПИ Станислав Набойченко

Учёному было 80 лет. Фото: Алексей Кунилов

Скончался экс-ректор УГТУ-УПИ, профессор УрФУ Станислав Набойченко. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"В марте в университете состоялась конференция и ряд событий, посвящённых 80-летию прославленного учёного-металлурга. Сам Станислав Степанович не смог посетить мероприятия по состоянию здоровья", — отмечается в сообщении.

Станислав Степанович Набойченко родился 25 марта 1942 года. Он был советским и российским учёным-металлургом, с 1986 по 2007 годы возглавлял Уральский государственный технический университет — УПИ. Был председателем Совета ректоров вузов Свердловской области и Уральского федерального округа, вице-президентом Российского союза ректоров, профессором, член-корреспондентом РАН, заслуженным деятелем науки и техники РФ.