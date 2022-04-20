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Общество
20 апреля 2022, 14:57

В Свердловской области ожидают более 2 миллионов туристов в 2022 году

  Мария Полоус
Турист

На майские праздники в санаториях региона нет ни одного свободного места. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году туристический поток на Среднем Урале составит более 2 миллионов человек, что превышает допандемийные показатели. Об этом корреспонденту "ОГ" сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

В течение 2022 года в регионе будет насыщенная событийная программа: начиная с промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге и заканчивая турниром косарей в Арти. Те туристы, которые посещают разные локации без ночёвок, отдельно учитываются в статистике экскурсионного потока.

Наплыв туристов ожидается уже через полторы недели: "На майские праздники в санаториях нет ни одного свободного места [по региону], вы можете это проверить сами", — подчеркнула председатель комитета по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма Законодательного Собрания Елена Чечунова.

Областная газета Свердловской области

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