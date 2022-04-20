Правительство РФ предложило повысить предельный возраст чиновников на госслужбе

В кабмине считают, что новый законопроект позволит сохранить на службе наиболее опытных руководителей. Фото: пресс-служба кабмина

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении максимального возраста пребывания на госслужбе для чиновников до 70 лет. Это коснётся государственных служащих на руководящих постах в федеральных органах исполнительной власти.

Законопроектом планируется внести изменения в федеральный закон "О государственной гражданской службе РФ". Поправки будут распространяться на руководителей "главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством" — это, в частности, начальники управлений федеральных агентств и служб.

Срок службы будет продлеваться по желанию самого чиновника, сообщает газета "Известия". Добавим, что сейчас предельный возраст таких госслужащих составляет 65 лет.

В кабмине считают, что новый законопроект позволит сохранить на службе наиболее опытных руководителей. Документ планируют рассмотреть в нижней палате парламента 17 мая.

Напомним, что с предложением снять возрастное ограничение для госслужащих, назначаемых президентом РФ, выступил в январе 2021 года глава государства Владимир Путин.