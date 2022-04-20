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Общество
20 апреля 2022, 16:13

Мосты и гидротехнические сооружения Свердловской области подготовили к паводку

  Юлия Пастух
Мост

В районе шести автомобильных мостов через реку Тура проведён подрыв льда. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты подготовили гидротехнические сооружения и мосты Свердловской области для обеспечения безопасного пропуска паводка, который ожидают в регионе во второй половине апреля.

В настоящее время проведена распиловка льда, водопропускные трубы и подтапливаемые территории очищены от мусора. В районе шести автомобильных мостов через реку Тура проведён подрыв льда. Возле других мостов и гидротехнических выполнена механическая защита — во льду пробурены лунки, чтобы при ледоходе снять нагрузку с опор.

Региональное министерство природных ресурсов и экологии контролирует ситуацию по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод по семи паводковым направлениям.

Видео: Департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Напомним, по данным ГУ МЧС России по Свердловской области, уровень воды в уральских водоёмах растёт. В ближайшие дни ото льда освободятся реки Исеть, Уфа и Пышма, разрушение ледяного покрова наблюдается на реках Чусовая, Ница, Сосьва. По прогнозам спасателей, в 13 муниципалитетах возможно подтопление жилых домов и земельных участков. Необходимые меры безопасности приняты, ситуацию с паводком контролирует глава региона Евгений Куйвашев.

В этом году начало половодья в реках южных и центральных районов Свердловской области ожидается во второй половине апреля. Вскрытие большинства рек в 2022 году прогнозируется в основном в пределах средних многолетних значений. 

При средних погодных условиях в большинстве рек бассейнов Туры, Ницы, Пышмы и юго-запада области максимальные уровни воды могут оказаться в пределах или чуть ниже нормы. Выше, чем в прошлом году, ожидаются максимальные уровни воды в Тавде, реках бассейнов Сосьвы, Лозьвы. 

Областная газета Свердловской области

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