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20 апреля 2022, 17:01

Госдума России приняла нормы о бесплатном обеспечении Вечного огня газом

Вечный огонь

Инициатива была выдвинута с целью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты нижней палаты парламента РФ в третьем чтении приняли законопроект о бесперебойной работе Вечного огня в стране. Согласно документу, газ для поддерживания огня будет поставляться бесплатно.

Новый законопроект касается Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и находящихся вне их мемориальных сооружениях. Инициатива была выдвинута с целью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров.

Документ наделит Правительство РФ полномочиями для определения принципов формирования цен на газ для поддержания горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти, сообщает пресс-служба Госдумы. Отметим, что законопроект был поддержан президентом России Владимиром Путиным, который поручил реализовать положения документа до 1 мая.

Как ранее сообщала "ОГ", в Свердловской области насчитывается свыше 50 мемориальных комплексов, где горят Вечные огни. При этом, по словам регионального координатора партпроекта "Историческая память" Сергея Никонова, на Среднем Урале все огни работают без перебоев.

Областная газета Свердловской области

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