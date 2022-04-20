Госдума России приняла нормы о бесплатном обеспечении Вечного огня газом

Инициатива была выдвинута с целью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты нижней палаты парламента РФ в третьем чтении приняли законопроект о бесперебойной работе Вечного огня в стране. Согласно документу, газ для поддерживания огня будет поставляться бесплатно.

Новый законопроект касается Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и находящихся вне их мемориальных сооружениях. Инициатива была выдвинута с целью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров.

Документ наделит Правительство РФ полномочиями для определения принципов формирования цен на газ для поддержания горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти, сообщает пресс-служба Госдумы. Отметим, что законопроект был поддержан президентом России Владимиром Путиным, который поручил реализовать положения документа до 1 мая.

Как ранее сообщала "ОГ", в Свердловской области насчитывается свыше 50 мемориальных комплексов, где горят Вечные огни. При этом, по словам регионального координатора партпроекта "Историческая память" Сергея Никонова, на Среднем Урале все огни работают без перебоев.