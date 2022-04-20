Евгений Куйвашев вручил госнаграды выдающимся металлургам, учёным и деятелям культуры

Церемония прошла в резиденции главы региона, в Доме Севастьянова. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В среду, 20 апреля, прошла церемония вручения госнаград выдающимся жителям Среднего Урала. Награды из рук губернатора Евгения Куйвашева получили 30 свердловчан.

Церемония прошла в резиденции главы региона, в Доме Севастьянова.

"Каждый раз, когда в этом зале проходит церемония вручения наград, я испытываю огромную гордость за своих земляков-уральцев. За то, что ваш интеллектуальный и физический труд, ваше мастерство и талант получают заслуженно высокую оценку. За то, что благодаря вам Свердловская область динамично развивается, укрепляя свой экономический, индустриальный, научный, культурный потенциал", — передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Орденом Дружбы был награждён машинист тепловоза локомотивного депо Егоршино Николай Ивченков, а Орденом Почёта — главный научный сотрудник Института математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения РАН Виталий Бердышев. Ещё два главных научных сотрудника институтов Уральского отделения РАН — Ольга Романова и Владимир Васин — получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Полный список награждённых свердловчан: