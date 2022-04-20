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Общество
20 апреля 2022, 18:05

Врач-травматолог из Екатеринбурга выиграл миллион в лотерею

  Юлия Пастух
Победитель лотереи

Часть средств мужчина решил потратить на покрытие автокредита. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения получателя

Житель Екатеринбурга, врач-травматолог Антон Ершов выиграл 1 млн рублей в 1369-м тираже государственной лотереи "Русское лото". 

На оформлении выигрыша в лотерейном центре "Столото" мужчина рассказал, что победил благодаря старшему сыну. "Моему сыну интересна история создания лотерей, процесс участия в тиражах и статистика выигрышей. Он стремится разбираться в финансах и хочет помочь семье приумножить наш капитал. Именно сын попросил купить билеты. С его подсказки нам повезло по-крупному!", — рассказал Антон Ершов.

Часть средств мужчина решил потратить на покрытие автокредита, оставшиеся деньги — на образование детей.

В пресс-службе "Столото" напомнили, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. 

Ранее "Областная газета" писала о свердловском водителе, который стал лотерейным миллионером.

Областная газета Свердловской области

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Врач-травматолог из Екатеринбурга выиграл миллион в лотерею