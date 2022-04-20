Госдума РФ приняла закон о расширении прав отцов-одиночек на получение маткапитала

Нижняя палата парламента РФ утвердила правительственный законопроект о расширении перечня оснований для отцов-одиночек на получение маткапитала. Одним из таких оснований станет смерть матери с иностранным гражданством.
Согласно новому закону, мужчины могут претендовать на получение материнского капитала в следующих ситуациях:
- если он в одиночку воспитывает второго или последующих детей, которые родились после 1 января 2007 года, в случае смерти матери, имевшей иностранное гражданство;
- если мужчина в одиночку воспитывает первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, в случае смерти матери с иностранным гражданством.
Ранее отцы-одиночки могли получить маткапитал, только если умершая мать детей была гражданкой РФ.
При этом дети должны иметь гражданство России. Также в документе сказано, что, в случае смерти отца-одиночки, маткапитал будет равномерно разделён между детьми.
Утверждённый закон вступит в силу с 1 мая 2022 года, сообщает "Российская газета".
Читайте также:
В Свердловской области за отцами закрепили право получать выплату за "Материнскую доблесть".
В Госдуму внесут законопроект о выдаче до 5% маткапитала наличными всем семьям.