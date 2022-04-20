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20 апреля 2022, 18:13

Госдума РФ приняла закон о расширении прав отцов-одиночек на получение маткапитала

Отец

Одним из новых оснований для получения маткапитала станет смерть матери с иностранным гражданством. Фото: Павел Ворожцов

Нижняя палата парламента РФ утвердила правительственный законопроект о расширении перечня оснований для отцов-одиночек на получение маткапитала. Одним из таких оснований станет смерть матери с иностранным гражданством.

Согласно новому закону, мужчины могут претендовать на получение материнского капитала в следующих ситуациях:

  • если он в одиночку воспитывает второго или последующих детей, которые родились после 1 января 2007 года, в случае смерти матери, имевшей иностранное гражданство;
  • если мужчина в одиночку воспитывает первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, в случае смерти матери с иностранным гражданством. 

Ранее отцы-одиночки могли получить маткапитал, только если умершая мать детей была гражданкой РФ.

При этом дети должны иметь гражданство России. Также в документе сказано, что, в случае смерти отца-одиночки, маткапитал будет равномерно разделён между детьми.

Утверждённый закон вступит в силу с 1 мая 2022 года, сообщает "Российская газета".

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Областная газета Свердловской области

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