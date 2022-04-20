Екатеринбурженка подарила Владимиру Путину куртку собственного производства

Президент России Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". В ходе встречи екатеринбурженка Инна Королёва, которая является резидентом арт-кластера "Таврида", заявила о больших возможностях для создания российских модных брендов.

Она выступила с предложением сделать российскую одежду популярной не только внутри страны, но и за её пределами, укрепив позиции отечественных производителей одежды фирменным знаком "Сделано в России". Инна Королёва отметила, что в РФ работают тысячи брендов одежды, которые охватывают все сегменты рынка.

"Мой опыт создания одежды для частных лиц и крупных корпораций подтверждает, что мы можем производить востребованный продукт для покупателей. Мне бы хотелось, чтобы сейчас, в Год культурного наследия, наши дизайнеры начали выпускать коллекции, основанные на нашем наследии и на наших костюмных традициях. Мы должны стать самими собой и нести свой культурный код", — сказала дизайнер одежды.

В свою очередь президент России пообещал поддержку государства отечественным дизайнерам и заявил, что импортозамещение в этой сфере будет успешным.

"Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место. Для представителей вашей отрасли сейчас открываются большие возможности: если рынок освобождается, его надо занимать", — передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, Инна Королёва с нуля запустила швейное производство и линию дизайнерской одежды Inna Koroleva Lab, а также создала дизайн-бюро униформы "РФФОРМА". В конце встречи девушка подарила Владимиру Путину куртку собственного производства.